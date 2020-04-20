При форс-мажорных обстоятельствах коммерческие банки не имеют право требовать возврат кредитов – эксперт

Бишкек, “Саясат.kg". В гражданско-правовых системах форс-мажор определяется как обстоятельство, которое освобождает стороны, заключившие договор, от ответственности.

Форс-мажор в переводе с латинского force majeure означает - “высшая, непреодолимая сила”- непредсказуемое событие, стихийное бедствие или эпидемия, независящее от воли сторон, участвующих в сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных обязательств.

Форс-мажорные обстоятельства освобождают контрагента от материальной ответственности за несоблюдение договорных обязательств при условии, что он немедленно известит партнера о наступлении чрезвычайных обстоятельств.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия государственных или муниципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства. Согласно Закона КР от 6 августа 2012 г. №152 “О внесении дополнения в Гражданский кодекс Кыргызской Республики” вводится понятие “форс-мажор”. Введенные в Кыргызстане с 22 марта 2020 г. режим Чрезвычайная ситуация (ЧС) по всей территории КР и с 25 марта 2020 г. режим Чрезвычайное положение (ЧП) в отдельных городах и районах, в связи эпидемией коронавирусной инфекцией, считается форс-мажорным обстоятельством.

Во всех договорных обязательствах, при получении кредитных средств в коммерческих банках и в микрокредитных организациях, есть пункт “Особые условия”, которая является неотъемлемая частью соглашения или договора. В “Особых условиях” указывается, что при наступлении форс-мажорных обстоятельствах, изменяются договорные обязательства.

В случаях неисполнения договорных обязательств, споры решаются в Третейских или в Арбитражных судах КР или в других странах, где указаны в соглашениях или в договорах. И поэтому каждый заемщик, поставщик, арендатор, налогоплательщик имеют право подать в суды.

Если правительство не в состоянии предоставить экономические послабление заемщикам кредитных средств, малому и среднему бизнесу, то необходимо через Нацбанк и Гос.службы регулирования и надзора за финансовым рынком проконтролировать выполнение государственными учреждениями, коммерческими и частными банками, неукоснительное выполнение договорных обязательств при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Коммерческие банки и микрокредитные организации являются хищническими, ненасытными и “харамными” денежными институтами. Их интересует только баснословные “незаконные” средства обогащения при выдачи кредитов в размере 18-30 процентов годовых. Многие коммерческие банки осуществляют свою деятельность на продажах акций и использовании депозитов вкладчиков. Срок депозита в национальной валюте от 3 до 36 месяцев, процентная ставка зависит от срока депозита и составляет от 3% до 11 % годовых. Они ссылаются, что многие вкладчики банков потерпят финансовые потери, в случае пролонгации выплат основного долга и процентов. Отдельные граждане, которые получают дивиденды от акций и процентные ставки от денежных вкладов. Они имеют лишние финансовые средства. И в любом случае могут требовать возврата вкладных сумм, с потерей получения процентных ставок от акций и депозитов.

Многие простые граждане, которые получили заемные, потребительские и ипотечные кредитные средства крайне заинтересованы в сохранении жизни и здоровья родных и близких. Необходимо заемщикам и налогоплательщикам обратиться в Третейские или в Арбитражные суды, как истцы. В исковых заявлениях требовать от ответчиков списание кредитных и налоговых средств, на время ЧС и ЧП. Многие коммерческие банки и микрокредитные организации, требуют выплаты основного долга и процентов, невзирая на рекомендации правительства и на форс-мажорное обстоятельство.

В случае пролонгации и отсрочки выплаты кредитных средств и налоговых платежей, то все равно придется погашать задолженности по кредитам и налогам. Это станет тяжким грузом для заемщиков и для налогоплательщиков после окончания ЧС и ЧП.

У коммерческих банках и микрокрединых организациях определены статьи непредвиденных расходов и существуют определенные риски невозврата кредитных средств. И эти суммы заложены в процентных ставках.

Каждый гражданин Кыргызстана оказывает посильную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и порой отдает свою зарплату и пенсию, ради сохранения жизни и здоровья простого народа. В случае отказа коммерческих банков и микрокрединых организаций от своих намерений и требований, это был бы добрый, справедливый жест и простое, человеческое решение, в преддверии Великого мусульманского поста-месяц Рамазан.

Р.Умбеталиев,

Фонд “Таза Кол”