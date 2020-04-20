Темир Сариев хочет разграбить страну с китайской мошеннической компанией?

Как известно, Темир Сариев является одним из политиков, которые отлично умеют пиариться.

Когда был премьер-министром, в СМИ больше появлялось публикаций о том, как он подтягивается на турнике или гоняет мяч, нежели о его деятельности на благо страны. Позже сильно пиарил свой переплыв с одного берега Иссык-Куля на другой. В общем предпринимает различные усилия для того, чтобы привлечь внимание общества.

И вот это наш бравый политик недавно очень удивил народ своим заявлением о необходимости продажи «Кумтора». Высказался в духе, что необходимо продать золоторудное месторождение для сглаживания негативных последствий эпидемии коронавируса на экономику страны. Естественно, не может не возникнуть вопроса, что на самом деле преследует данный политик. По всей видимости, он уже подготовил клиента, кому можно продать «Кумтор». Мы не можем добиться, чтобы данное золоторудное месторождение приносило больше прибыли государству, а Темир мырза предлагает окончательно его продать. Как мы можем в таких условиях утверждать, что это предложение в интересах народа?

После этого мы поняли, что этого политика никогда не заботили интересы народа и государства. Оказывается, он объединился с НПОшницей-грантоедкой Чолпон Джакуповой и владелицей оппозиционного сайта Асель Оторбаевой и вместе с ними обдумывает различные планы по подсечке сегодняшней власти. Встречаясь за чаем, они думают, с как утяжелить и без того тяжелую ситуацию в стране, прорабатывают планы по созданию трудностей для власти.

И вообще Темир Аргенбаевич пополняет ряды политиков, которые обладают силой, как у быка, когда дело касается их лично. Будучи главой правительства, он представал перед обществом бравым и позитивным, подтягиваясь на турнике и гоняя мяч, а за кулисами, как мы знаем, реализовывал свои личные финансовые интересы. Напомним, работавший министром транспорта и дорог в сариевском правительстве Аргынбек Малабаев на заседании депутатской комиссии обвинил окружение премьер-министра в лоббировании интересов компании «Лонг-Хай». Как известно, возбуждалось два уголовных дела в связи с деятельностью данной компании. Сперва в июне 2018 года дело было возбуждено по фактам злоупотребления должностным положением и мошенничества при проведение госзакупок вразрез интересам государства при строительстве дороги Балыкчы — Корумду. Затем в октябре того же года было возбуждено следующее уголовное дело, на этот раз по факту дачи сотрудниками Департамента дорожного хозяйства разрешения компании «Лонг Хай» использовать обычный цемент вместо сульфатостойкого, что увеличивало риски возникновения чрезвычайных ситуаций и приводило к более быстрому разрушению асфальта.

Сейчас же выясняется, что практиковавшая такие махинации компания «Лонг Хай» задолжала государству на 1 декабря 226 млн сомов по налогам. Об этом сообщила Государственная налоговая служба. Данная компания работает в Кыргызстане с 2015 года. Как мы помним, эта фирма всё ещё не может закончить строительство дороги Балыкчы — Корумду. Да ещё периодически запаздывает на 4-5 месяцев с выплатой зарплат рабочим. И чего хорошего можно ждать от Т. Сариева, приведшего в Кыргызстан такую мошенническую компанию?

Источник: tezkabar.org