Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации

В связи с негативными последствиями пандемии коронавируса на экономику Кыргызстана сегодня правительство прогнозирует падение роста экономики и ВВП в 2020-м на уровне 6,8 процента.

Если учесть влияние мировой рецессии, то может быть и больше.

По прогнозам Всемирного банка, в странах Европы и Центральной Азии снижение роста ВВП в этом году будет на уровне 5 процентов. Снижение темпов роста экономики обусловлено замедлением, а в некоторых секторах практически остановкой экономической деятельности и, как следствие, падением темпов роста экономики.

Бюджет Кыргызстана на 2020 год закладывался на уровне 164 миллиардов сомов. Из них поступления налоговых и таможенных поступлений и других источников — 143 миллиарда сомов без учета такого внешнего шока, как коронавирус, и его последствий.

Выпадения, то есть недопоступление, только налоговых и таможенных платежей в бюджет из-за замедления деловой и внешнеэкономической деятельности, по предварительным подсчетам кабмина, составляют порядка 30 миллиардов сомов. Экспертная оценка — до 40 миллиардов сомов.

Правительство сейчас пытается оптимизировать процессы, чтобы наша экономика не рухнула совсем. Что делать и как нам реанимировать экономическую ситуацию с учетом складывающейся ситуации, 24.kg рассказал бывший премьер-министр Темир Сариев.

Число безработных стало больше

С введением ограничительных мер, в частности режима ЧС, а затем и ЧП, очень резко упала экономическая активность. В стране малый бизнес, а это около 800 тысяч индивидуальных предпринимателей и работающих на основе патента, плюс те, кто работает в неформальной экономике, — около 190 тысяч (грузчики, уборщики, мелкие торговцы, официанты в забегаловках, мойщики и другие), уже столкнулись с большими трудностями и практически остались без работы и средств к существованию.

Это тревожная картина, не говоря уже о возможном возвращении мигрантов, которых будет насчитываться по меньшей мере около 150 тысяч. То есть более миллиона потенциальных безработных на рынке мы уже имеем, и со всем этим нужно будет разбираться как можно скорее.

Кабинет министров, конечно же, ищет пути для восполнения доходной части бюджета и обратился к международным донорам с просьбой о предоставлении помощи на поддержку бюджета на льготных условиях. На эту просьбу уже откликнулись основные доноры и выразили готовность предоставить помощь в размере около $350 миллионов (МВФ — $120,9 миллиона и АБР — $100 миллионов).

Однако 2/3 из этой помощи будет в виде кредита, пусть даже льготного. Это негативно отразится на долговой стабильности республики.

К слову, на выплату государственного долга Кыргызстана в этом году в бюджете запланировано более 26 миллиардов сомов. В любом случае указанные средства закрывают только половину потребностей бюджета на 2020-й, и правительству необходимо изыскать другие источники для покрытия дефицита.

Что необходимо сделать?

Правительству надо пересмотреть бюджет страны на этот год в части оптимизации и приоритизации расходов со смещением фокуса на здравоохранение (эпидемиология, выявление и лечение вируса), чрезвычайные ситуации и поддержание безопасности и правопорядка.

Очевидно, что много не сэкономишь, поэтому надо не забыть о капитальных вложениях и сельском хозяйстве, которые дают мультипликативный эффект в экономику государства в течение небольшого времени.

Также важно отметить финансовый сектор. Портфель коммерческих банков на начало года составляет около 146 миллиардов сомов, а портфель микрокредитных компаний — 24 миллиарда. Естественно, если сегодня бизнес простаивает, то завтра возникнет вопрос выплат по кредитам: бизнес будет рушиться, рабочие места теряться — экономике минус.

Необходимо принять пакет мер кабмина для поддержки бизнеса финансами, предоставив льготные и беспроцентные кредиты, освободить на время кризиса от выплат налогов (патенты, контракты) и страховых отчислений в рамках социальных выплат при условии сохранения рабочих мест, а также арендной платы и отсрочку платежей по процентам кредитов.

Да, правительство уже приняло 31 марта план первоочередных мер по смягчению воздействия на экономику, но в основном это были меры рекомендательного характера с отсрочкой налоговых выплат.

А бизнесу нужны реальные стимулирующие меры: облегчение налогового бремени на период простоя и экстренное финансирование.

К слову, свое мнение об этом плане высказал Международный деловой совет. Во времена глобальных мировых кризисов правительства многих стран оказывали стимулирующие финансовые вливания в экономику для повышения потребления и расходов, чтобы перезапустить ее. Порой даже раздавали деньги населению, чтобы они могли тратить и поддерживать бизнес.

Понимаю, что наши финансовые возможности ограничены бюджетом, но здесь нужно идти на нестандартные и порой радикальные решения для привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

Фактически мы с вами становимся свидетелями «Черного лебедя», описанного финансовым аналитиком Нассимом Талебом.

Сама пандемия может закончиться в скором времени. ВОЗ оказывает существенную поддержку, помогают доноры и соседи, а вот ее последствия еще долго будут ощущаться, и преодолевать их нам придется уже своими силами.

Безусловно, после каждого кризиса ожидается бурный подъем, об этом свидетельствует вся история экономики, но нужно будет хорошо подготовиться к этому. Насколько мне известно, кабмин в настоящее время разрабатывает дополнительные антикризисные меры к своему плану, так называемый второй пакет мер. Здесь в качестве рекомендации им можно предложить следующее.

Что я предлагаю:

1. Беззалоговые низкопроцентные кредиты от 100 до 400 тысяч сомов для малого бизнеса (ИП, патент и так далее). Именно для тех, кто простаивал или понес убытки, связанные с коронавирусом. Такие кредиты можно выдавать на срок от шести месяцев до двух лет. Это даст импульс через быстрые вливания и приведет к оживлению в экономике. Естественно, это должны быть порядочные предприниматели, которые в докризисные времена добросовестно оплачивали налоги.

2. Низкопроцентные кредиты от 1 до 3 миллионов сомов для среднего бизнеса (юридические лица, предприятия и так далее) на срок от одного до трех лет со ставкой не более 7 процентов и отсрочкой выплат процентов в шесть месяцев.

3. Выплату процентных ставок по кредитам комбанкам продлить на три-четыре месяца. Национальному банку при этом поддержать комбанки и МКК через предоставление «длинных» и льготных кредитных линий для поддержания ликвидности и стабилизации финансового сектора страны.

4. Снижение страховых отчислений для малого и среднего бизнеса с условием сохранения рабочих мест и обеспечением фонда заработной платы до 12-15 процентов по аналогии с Парком высоких технологий.

5. Поддержать предприятия, работающие на экспорт, посредством выдачи беспроцентных кредитов сроком на шесть месяцев на стоимость отгруженных товаров на экспорт. При этом обеспечить экспортный контроль, что товар отгружен через товарно-транспортные накладные и сумма контракта будет в валюте. Здесь поддерживаются сразу две цели — сами экспортеры и платежный баланс республики через увеличение поступления валюты.

6. Учитывая, что сектор строительства занимает значительную долю в экономике страны и берет на себя значительный объем по обеспечению занятости населения, предлагается профинансировать государственную ипотеку в размере 7-8 миллиардов сомов.

7. Продолжение финансирования механизмов по поддержке и развитию сельского хозяйства.

Где взять деньги?

Выпуск ценных бумаг — государственных казначейских векселей Министерства финансов и других гарантированных ценных бумаг.

Золотовалютные резервы Национального банка — в кризисных ситуациях использование золотовалютных резервов НБ КР допускается.

Использование акций компании «Центерра» как финансового инструмента для привлечения дополнительных средств на развитие экономики.

Все эти меры должны стимулировать экономику и создать цепочку добавленной стоимости.

По экспертным оценкам, в экономику нужно влить 30-35 миллиардов сомов для обеспечения ликвидности экономики и покупательской способности.

И, конечно, в условиях выхода из этого сложного положения нужна антикризисная стратегия, нацеленная на реализацию следующих программ в средне- и долгосрочной перспективе:

программа привлечения частных инвестиций;

программа создания рабочих мест (обеспечение занятости);

запуск и реализация национальных проектов (ирригация, энергетика, включая ВИЭ, горная добыча, кластерный подход в торговле, сельском хозяйстве и туризме).

Источник: 24.kg