Что представляет из себя новый гендиректор ГП «Кыргыз темир жолу»? Какие трудности его ждут?

Несколько дней назад соответствующим приказом премьер- министра Мухаммедкалый Абылгазиева генеральным директором ГП«НК«Кыргыз темир жолу» назначен Василий Дашков.

Василий Дашков имеет два высших образования – юридическое и техническое.

По первой специальности проработал 17 лет в правоохранительных органах. В 2006 году возглавил мостостроительный отряд «Кыргыз темир жолу». За 14 лет прошел разные ступени в данном госпредприятии, в последние годы работал заместителем гендиректора «Кыргыз темир жолу».

Что касается предприятия «Кыргыз темир жолу», то ситуация не вызывает особого оптимизма. После ряда скандалов перед предприятием стоят такие вызовы, как очищение и реализация новых проектов.

Проработав на предприятии порядка 15 лет, Василий Дашков отлично знает внутреннюю систему работы, как реализовывать стратегические проекты и то, какие механизмы нужно применять для этого.

Многие, кто с ним знаком, характеризируют его как отличного кадра, который сумеет поднять предприятие на новый уровень.

Если говорить о планах на будущее «Кыргыз темир жолу», планируется строительство новых железных дорог. Одна из них — железная дорога Балыкчы – Кара- Кече.

По данным, из города Балыкчы в Жумгалский район будет построена железная дорогая протяженностью 70 км и двумя станциями. Это позволит удовлетворить потребности в «черном золоте» внутри страны и снять зависимость государства от казахстанского угля.

Железная дорога будет построена не на бюджетные средства, а на грант от России. Договор был подписан в марте текущего года, и строительство должно было начаться в этом году. Но в связи с пандемией проект временно приостановлен. Сумма затрат на строительство железной дороги составляет 10 млн сомов.

Собственные источники сообщают, что как только улучшится ситуация с распространением коронавируса, строительство новой дороги начнется.

Будем надеяться, что Василий Дашков оправдает возложенные на него надежды.

Источник: media-center.kg