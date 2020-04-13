В Кыргызстане подняли тарифы на природный газ

В апреле тариф на природный газ в Кыргызстане составил 17.63288 сома за 1 кубометр, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 21.30941 сома за кубометр.
Как сообщает “Газпром Кыргызстан”, изменения связаны с ростом официального курса доллара, который по состоянию на 1 апреля составил 82.2 сома за доллар, при утверждении стоимость на газ на март курс составлял 69.85 сома за доллар.
Напомним, что в феврале кыргызстанцы платили 15.30359 сома за кубометр. Аналогичная ситуация с промышленным тарифом рост — на 2.63 сома.
В компании подчеркнули, что рост цены соответствует требованию приказа Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса. Согласно документу ОсОО «Газпром Кыргызстан» обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов на природный газ в части покупной стоимости по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на первое число каждого месяца
Источник: reporter.kg
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