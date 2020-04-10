Абылгазиев поручил разработать дополнительные меры поддержки предпринимательства

По словам премьера, эта и следующая неделя станут самыми важными в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу возобновления экономической деятельности и поручил разработать пакет дополнительных мер поддержки предпринимательства.

В ходе совещания было отмечено, что ранее принятый План первоочередных мер правительства включал в себя перечень неотложных мер финансового и налогового характера, направленных на то, чтобы обезопасить деятельность бизнеса и не допустить банкротства предприятий в период режима чрезвычайного положения. Также были заложены меры по оказанию помощи уязвимым слоям населения, и сегодня правительством совместно с органами местного самоуправления, донорскими организациями и волонтерами проводится масштабная работа.

«Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и выплате кредитов. Мы все понимаем, что, к сожалению, наша страна не обладает большими резервами для того, чтобы покрывать все потери, но мы должны делать все, что в наших силах. Эта и следующая неделя станут самыми важными для нас в борьбе с распространением инфекции. В этой связи прошу наших граждан проявить еще немного терпения и сознательности», - отметил Абылгазиев.

Вместе с тем, как подчеркнул премьер-министр, для восстановления экономической активности необходимо принятие мер дополнительной поддержки бизнеса и обеспечения экономики необходимым уровнем «длинных» и дешевых кредитных ресурсов.

«Мы должны пойти на серьезное сокращение расходов государственных органов и госкомпаний. Наша главная задача – полнообъемное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и поддержка бизнеса», - отметил глава правительства.

Президент проводит переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи стране.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, на сегодняшний день правительство работает над формированием более системных мер экономической и финансовой поддержки предприятий, оздоровления финансовой системы и поддержки малого и среднего бизнеса. Все рассматриваемые инициативы базируются на проведенном анализе влияния текущей ситуации на развитие конкретных секторов экономики, а также предложениях со стороны бизнеса.

Всего правительством планируется утвердить пакет мер по поддержке предпринимательского сектора на краткосрочный и среднесрочный период. На сегодняшний день разрабатывается второй пакет мер, направленный на восстановление экономической активности.

«Ни одна из инициатив, предложенных бизнесом, не должна остаться без внимания. Все предложения, которые будут включены в план мер по поддержке экономики, должны быть тщательно проанализированы. Сегодня вопрос перезапуска отечественной экономики и поддержки бизнеса имеет чрезвычайно важное значение. Правительство и государственные органы должны действовать открыто для граждан и предпринимателей. Это наша общая задача. Мы ни в коем случае не должны самоустраняться от обсуждения проблем граждан и предпринимателей и решать каждый вопрос в индивидуальном порядке. В особенности это касается фискальных органов и органов местного самоуправления», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания премьер поручил проанализировать влияние предложенных мер на эффективность и качество восстановления экономической активности предпринимательского сектора, а также их влияния на выполнение ресурсной части бюджета.

Прежде всего, важна оперативность. Необходимо в самое ближайшее время доработать все предложенные меры и утвердить второй пакет мер по поддержке экономики Кыргызской Республики.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства