Рубль дешевеет к доллару из-за страхов перед коронавирусом, ждет ОФЗ и ОПЕК+

Рубль утром среды умеренно дешевеет к доллару, который вновь пользуется спросом как безопасный инструмент из-за страхов перед коронавирусом, передает Рейтер.

Локальный валютный рынок при этом может снизить активность в ожидании сегодняшних аукционов ОФЗ и завтрашнего заседания ОПЕК+, чьи позитивные итоги способны поддержать российскую валюту в дальнейшем.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” были вблизи 75,80, и рубль теряет четверть процента. К евро рубль дорожает на 0,1% до 82,20.

На форексе американский доллар дорожает как валюта-убежище почти на 0,4% к евро и более чем на треть процента - к корзине из 6 валют, в том числе, после новостей о росте числа погибших от коронавируса в США до рекордных 1.800 человек и сообщений об увеличении числа заболевших в Китае в два раза, в основном за счет прибывших из-за границы.

В целом число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,4 миллиона, количество смертей от вируса - более 82.000.

Нефть дорожает, баррель Brent набирает 2% с начала дня и оценивается в $32,50.

Пока остаются надежды, что намеченные на четверг в режиме видеоконференции переговоры между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, включая Россию, будут более успешными, чем их мартовская встреча, закончившаяся развалом пакта ОПЕК+ и последующей ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией на фоне обвала спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Российский Минфин проведет сегодня сразу три аукциона ОФЗ после 6-недельной паузы, вызванной резким ростом рыночной волатильности из-за последствий коронавируса. Ведомство будет размещать сегодня три вида бумаг: с постоянным купонным доходом, а также флоатеры и линкеры. Сильный спрос на первичный госдолг может поддержать курс рубля.

Важной поддержкой рублю остается продажа валюты в рамках бюджетного правила, со вчерашнего дня - на 3,5 миллиарда рублей в день, с которой суммируется продажа валюты из ФНБ за передачу от Центробанка российскому правительству контрольного пакета акций Сбербанка.

Регулятор проводит подобные операции при цене нефти Urals ниже отметки $25 за баррель ($19,40 при закрытии вторника), и на прошлой неделе суммарные продажи валюты превышали $200 миллионов в день, но 6 апреля они составили менее $180 миллионов.

Источник: Кабар