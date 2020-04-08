Япония выделит 1 трлн долларов на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 7 апреля чрезвычайное положение в 7 регионах страны, включая город Токио.
Это означает, что свобода граждан этой страны будет ограничена минимум на один месяц.
У правительства теперь больше полномочий на то, чтобы не выпускать граждан на улицу без причины и закрывать предприятия. Но это не означает, что нарушители правил будут привлекаться к ответственности или платить штраф. Власти делают ставку на сознательность и взаимоуважение граждан.
«Если мы сократим контакты между людьми на 70 или 80%, то за две недели показатели распространения вируса достигнут максимума и пойдут на спад», - сказал Синдзо Абэ.
Вместе с этим премьер-министр обнародовал программу экономических льгот и назвал ее одной из самых крупных в мире. Точнее он обещал выделить 1 трлн долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это одна пятая часть всей японской экономики.
В Японии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, 92 человека погибли. В последние дни число заразившихся увеличилось, что вынудило правительство пойти на срочные меры.
Источник: Азаттык уналгысы
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