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Экономика
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Япония выделит 1 трлн долларов на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил 7 апреля чрезвычайное положение в 7 регионах страны, включая город Токио.

Это означает, что свобода граждан этой страны будет ограничена минимум на один месяц.

У правительства теперь больше полномочий на то, чтобы не выпускать граждан на улицу без причины и закрывать предприятия. Но это не означает, что нарушители правил будут привлекаться к ответственности или платить штраф. Власти делают ставку на сознательность и взаимоуважение граждан.

«Если мы сократим контакты между людьми на 70 или 80%, то за две недели показатели распространения вируса достигнут максимума и пойдут на спад», - сказал Синдзо Абэ.

Вместе с этим премьер-министр обнародовал программу экономических льгот и назвал ее одной из самых крупных в мире. Точнее он обещал выделить 1 трлн долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это одна пятая часть всей японской экономики.

В Японии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 4 тысячам, 92 человека погибли. В последние дни число заразившихся увеличилось, что вынудило правительство пойти на срочные меры.

Источник: Азаттык уналгысы

           

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