В Кыргызстане на счет для борьбы с коронавирусом поступило 55,8 млн сомов

В администрируемый счет для борьбы с коронавирусом поступило 55,8 млн.сомов.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

Так, по его данным, по состоянию на 30 марта 2020 года (17.00) общая сумма денежных средств, поступивших на администрируемый счет для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств на проведение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики, составила 55 млн. 767 тыс. 53 сома.

Отмечается, что информация об открытых счетах размещена на сайте Минфина КР.

На сегодня количество больных коронавирусом достигло 107 человек.

Источник: reporter.kg