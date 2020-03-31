Правительство утвердило антикризисные финансовые меры поддержки предпринимательства

Национальный банк Кыргызской Республики приложит все усилия для обеспечения необходимого уровня финансовой ликвидности банковского сектора.

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что необходимо направить все силы для поддержания и восстановления экономической жизни в стране.

«Сегодня практически каждое предприятие чувствует на себя колоссальную нагрузку. Несмотря на тяжелую обстановку, мы должны помочь нашим предприятиям выйти из кризисной ситуации. Национальный банк, совместно с коммерческими банками, детально проанализируют ситуацию, и примет исчерпывающие меры по изменению условий погашения кредитов. Это касается, как основной суммы, так и оплаты процентов. Мы не должны допустить банкротства отечественных предприятий», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведет к тому, что необходимо менять структуру экономики.

«Мы должны сделать более независимой от импорта, особенно в сфере продовольственной безопасности. Импортозамещение – это самый правильный путь. У нас есть возможность начать путь к тому, чтобы большую часть необходимых товаров производить самим. В этом непростом процессе нам поможет Кыргызско-Российский фонд развития, для чего будет разработана специальная льготная программа», отметил Премьер-министр.

Отметим, что согласно антикризисному Плану, приняты следующие решения:

- Рекомендовать НБКР проводить разъяснительные работы среди населения о предпочтительности дистанционного банковского обслуживания;

-Рекомендовать НБКР проводить кредитные аукционы в целях обеспечения банковской системы необходимым уровнем сомовой ликвидности для поддержания кредитования реального сектора экономики;

- Рекомендовать НБКР облегчить пруденциальные требования к коммерческим банкам и НФКО на период до

1 января 2022 года;

- Провести работу с коммерческими банками по пролонгации и реструктуризации основных сумм и процентов по кредитам на срок не менее 3-х месяцев, включая проекты, финансируемые Правительством КР и РКФР по линии поддержки малого и среднего бизнеса;

- В целях предотвращения массового скопления людей продлить сроки проведения общих собраний акционеров до 1 июля 2020 года;

- В целях поддержки отечественных производителей закрепить норму (статья 4 часть 3 Закона КР «О государственных закупках») о предоставлении льгот отечественным поставщикам в размере 20 процентов при процедуре государственных закупок;

- В целях содействия отечественным поставщикам, производителям и подрядчикам провести корректировку договоров по государственным закупкам по срокам, на соблюдение которых повлияло введение режима ЧС/ЧП;

- Привлечь средства РКФР, размещенных в ценных бумагах эмитентов РФ, для льготного кредитования секторов экономики КР;

- Упростить процедуры РКФР для обеспечения максимальной доступности к кредитным ресурсам;

- Провести работу с партнерами по развитию по совместному формированию фонда поддержки бизнеса, подверженных наибольшему негативному влиянию в связи с распространением коронавируса и объявлением ЧС/ЧП.

Источник: Кабар