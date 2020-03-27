Кредит МВФ пойдет на поддержку бюджета страны - Минфин Кыргызстана

Кредит Международного валютного фонда (МВФ), выделенный Кыргызстану, пойдет на поддержку бюджета страны.

Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства рассказала министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.

Министр рассказала, какая поддержка оказывается Министерством финансов по поддержке экономики страны.

По ее словам, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил запрос КР по механизму чрезвычайной помощи, эквивалентной 80,6 млн долларов США и выплату в рамках механизма быстрого кредитования в сумме 40,3 млн долларов США. Вместе эта сумма составляет около 120,9 млн долларов для удовлетворения неотложной потребности платежного баланса.

«Это первый чрезвычайный кредит МВФ в рамках помощи, оказываемой с начала вспышки пандемии COVID-19. Мы получили кредит самыми первыми, и мы хотели бы поблагодарить за эту помощь команду МВФ, которая очень быстро среагировала на наш запрос. Стоит обратить внимание на то, что данный кредит на льготных условиях, и он пойдет на поддержку бюджета нашей страны. Мы все хорошо понимаем, что вспышка пандемии ослабила макро- и микроэкономические перспективы нашей страны, показала разрыв в платежном балансе. Эти разрывы сегодня оцениваются примерно в 400 млн долларов», - сказала она.

Ресурсы, выделенные МВФ, по словам Жеенбаевой, помогут обеспечить в первую очередь поддержку бюджета, увеличат возможности нашей страны по исполнению обязательств, увеличат доверие к развитию экономики в ближайшей перспективе.

«Я бы хотела отметить, что этот кредит МВФ послужит катализатором для последующего мотивирования и стимулирования другой донорской помощи со стороны международных финансовых институтов», - отметила министр.

Источник: Кабар