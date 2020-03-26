Жээнбеков и постпред МВФ в КР обсудили влияние COVID-19 на экономику Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в КР
Тиграном Погосяном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Состоялся обмен мнениями о рисках и последствиях влияния коронавирусной инфекции на экономику Кыргызстана и вопросах привлечения финансовой помощи для их предотвращения.
Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с МВФ, который оказывает постоянную поддержку в продвижении структурных реформ и в целом в развитии экономики страны.
Отметил, что текущая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции и волатильностью на мировых финансовых рынках негативно отражается на макроэкономической стабильности в стране и требует неотложных мер для сглаживания негативных экономических последствий.
В этой связи Жээнбеков предложил МВФ рассмотреть возможность выделения бюджетной поддержки Кыргызстану для смягчения негативных последствий от распространения коронавирусной инфекции и принятия превентивных мер для недопущения его дальнейшего распространения в Кыргызстане.
Погосян отметил, что Фондом рассматриваются различные варианты оказания чрезвычайной поддержки странам, понесшим экономический ущерб от распространения коронавирусной инфекции, в рамках имеющихся инструментов финансирования.
Он отметил, что Кыргызстан одним из первых стран направил заявку на получение чрезвычайного финансирования и заверил, что в ближайшие дни МВФ оперативно рассмотрит вопрос оказания бюджетной поддержки Кыргызстану.
Источник: Кабар
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