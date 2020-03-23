Казахстанцам будут выплачивать пособия во время ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить казахстанцам пособия на время ЧП, объявленного в стране из-за коронавируса, передает Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить казахстанцам пособия на время ЧП, объявленного в стране из-за коронавируса, передает Tengrinews.kz. По предварительным расчетам, финансовые трудности на фоне пандемии COVID-2019 испытывают 500 тысяч граждан страны, в том числе жители закрытых на карантин Алматы и Нур-Султана.
"Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере одного МЗП (42 500 тенге).
В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан.
При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также Президент РК на время ЧП в Казахстане поручил дать должникам отсрочку по кредитам, а врачам и полицейским, работающим из-за коронавируса в усиленном режиме, - выплатить премии в размере одного должностного оклада.
В Казахстане зафиксировано 62 человека, зараженных коронавирусом. О последних двух случаях COVID-2019 в Алматы и Нур-Султане стало известно 23 марта.
Источник: Кабар
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