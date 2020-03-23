COVID-19. Нацбанк КР рекомендует комбанкам отсрочить платежи по кредитам минимум на три месяца

Национальный банк Кыргызстана разъяснил о принятых временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19.
Национальный банк Кыргызстана разъяснил о принятых временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19. Так, в целях единообразного понимания и применения норм постановления правления Национального банка 18 марта, сообщается, что постановление распространяется на заемщиков финансово-кредитных организаций, как физических лиц, так и юридических лиц.
Нормы постановления применимы лишь к тем кредитам, по которым наблюдаются или ожидаются задержки в осуществлении платежей заемщиками, испытывающими финансовые трудности по причине прямо или косвенно, связанной с распространением коронавирусной инфекции или мер, предпринимаемых в целях борьбы с ней. Данным постановлением регулируются случаи реструктуризации и изменения условий кредитных договоров таких заемщиков, а также нормы по запрету начисления и взимания комиссионных и иных платежей, штрафных санкций, в том числе неустойка (штрафы/пени) с указанных категорий заемщиков.
Банки и небанковские финансово-кредитные организации рассматривают каждый случай изменения условий кредитных договоров на индивидуальной основе и принимают решения, опираясь на принципы добросовестности, прозрачности, достоверности, партнерства по отношению к заемщикам, указанные в постановлении.
Со своей стороны заемщики также должны предпринять все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств перед финансово-кредитными организациями.
Заемщик должен самостоятельно обратиться в финансово-кредитную организацию с просьбой об изменении условий кредитного договора (предоставление отсрочки по платежам, изменение графика погашения, перенос срока погашения, снижение процентной ставки и др.).
В соответствии с постановлением предоставление отсрочки по платежам, как минимум, на 3 (три) месяца является рекомендацией Национального банка финансово-кредитным организациям и может быть реализовано, в первую очередь, в случае обращения заемщика.
Постановление правления Национального банка содержит как императивные меры, так и меры рекомендательного характера. Контроль исполнения постановления будет осуществляться на регулярной основе, в соответствии с действующими инструментами регулирования финансово-кредитных организаций, принимая во внимание особенности каждого отдельно взятого случая.
В связи с открытостью вопроса на данный момент масштабов влияния распространения коронавируса как на международном уровне, так и внутри Кыргызской Республики, срок действия постановления является неопределенным и будет зависеть от экономической и социальной ситуации в стране.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!