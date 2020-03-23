Казахская власть выделит 300 млрд тенге на поддержку бизнесаё

Власть Казахстана планирует выделить минимум 300 млрд тенге (681 млн долларов) на поддержку предпринимателей и создание рабочих мест.

Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев 16 марта в телеобращении, посвященном объявленной чрезвычайной ситуации в стране в связи с коронавирусом.

По словам президента, международные резервы Казахстана составляют примерно 90 млрд долларов. «Это серьезная гарантия стабильного удержания нашей экономики. Мы свои бюджетные затраты направим на дающее хорошие результаты обеспечение граждан работой и поддержку бизнеса. На поддержку отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено минимум 300 млрд тенге», — сказал Токаев.

Это заявление Токаев сделал во время резкого повышения курса доллара в обменных пунктах страны. Сообщалось, что 16 марта в обменных пунктах Нур-Султана 1 доллар продавался по 438 тенге, а 13 марта курс доллара составлял 405,46 тенге.

В Казахстане была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с коронавирусом с 13 марта до 15 апреля. В течение этого времени налагается запрет на работу развлекательных центров, кинотеатров и мероприятия на различных выставках, спортивных играх, где собирается много народа.

По состоянию на 16 марта в Казахстане было установлено заражение коронавирусом у 10 человек. По информации Министерства здравоохранения, в настоящее время на стационарном карантине удерживается 1 641, на домашнем карантине 981 человек.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №9 от 20.03.2020/стр.16