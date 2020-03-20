Бизнесменам спишут налоги?

Правительство должно оказать помощь среднему и малому бизнесу, пострадавшему от коронавируса.
Соответствующий вопрос на заседании комитета поднял депутат Абдывахап Нурбаев.
«В других странах бизнес освобождают от налогообложения. А вы что делаете? Какую поддержку оказали в связи со сложившейся ситуацией? В Кыргызско-Российском фонде развития есть деньги. Эти деньги нужно направить на поддержку малого и среднего бизнеса», — сказал депутат. Парламентарий предложил отложить на три месяца срок уплаты кредитов.
Из-за коронавируса бизнес в стране столкнулся с трудностями. Закрываются игровые площадки, кинотеатры, кафе-рестораны, рассчитанные более чем на 50 человек. Легкая промышленность испытывает дефицит завозимого из-за границы сырья при производстве товаров. Бизнесмены из сферы туризма говорят, что они откатились на два месяца назад. Образовались барьеры при импорте и экспорте.
Источник: газета «Азия news» №11 от 19.03.2020 / стр. 9
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