Государство выделит на борьбу с коронавирусом 1,1 млрд сомов

Государство выделит на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане 1,1 млрд сомов.
Государство выделит на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане 1,1 млрд сомов. Из этой суммы Министерству здравоохранения выделяется 30 миллионов, Министерству чрезвычайных ситуаций — 21 миллионов, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 5 миллионов, на поддержку экономики — 400 миллионов и 800 миллионов сомов бизнесу под 8% на закупку пшеницы через два государственных банка.
Источник: fakt.kg
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