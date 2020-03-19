Государство выделит на борьбу с коронавирусом 1,1 млрд сомов

Государство выделит на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане 1,1 млрд сомов.

Государство выделит на борьбу с коронавирусом в Кыргызстане 1,1 млрд сомов. Из этой суммы Министерству здравоохранения выделяется 30 миллионов, Министерству чрезвычайных ситуаций — 21 миллионов, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 5 миллионов, на поддержку экономики — 400 миллионов и 800 миллионов сомов бизнесу под 8% на закупку пшеницы через два государственных банка.

Источник: fakt.kg