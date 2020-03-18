Говорит, из-за коронавируса нанесен ущерб в 28 млрд сомов

В ходе заседания Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что из-за коронавируса наш бюджет потерял 28 млрд сомов.

В ходе заседания Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что из-за коронавируса наш бюджет потерял 28 млрд сомов. По его словам, был разработан план на 2-3 недели, но этот план может быть продлен до 3 месяцев или до полугода. До этого были встречи в рамках ООН. «Мы разрабатываем антикризисный план. Правительство сделает все возможное», — сказал Асрандиев.

Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 5