Говорит, из-за коронавируса нанесен ущерб в 28 млрд сомов

В ходе заседания Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что из-за коронавируса наш бюджет потерял 28 млрд сомов.
В ходе заседания Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике вице-премьер-министр Эркин Асрандиев заявил, что из-за коронавируса наш бюджет потерял 28 млрд сомов. По его словам, был разработан план на 2-3 недели, но этот план может быть продлен до 3 месяцев или до полугода. До этого были встречи в рамках ООН. «Мы разрабатываем антикризисный план. Правительство сделает все возможное», — сказал Асрандиев.
Источник: газета «Багыт.kg» №10 от 18.03.2020 / стр. 5
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