Цены на горючее повышаться не будут

По предварительным данным, за два месяца 2020 года в Кыргызстан поставляли 214,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Из них 106,4 тысячи тонн – бензин, 107,8 тысячи тонн – дизельное топливо, 9,8 тысячи тонн – сжиженный автогаз. Именно поэтому, по словам специалистов, в стране не могут повыситься цены на горючее. В Кыргызстан поставляется горючее в достаточном объеме и во второй половине марта цены снизятся на 1,5-2 процента. Об этом сообщили из Ассоциации нефтетрейдеров. Одной из причин снижения цен может стать падение мировых цен на нефть. Кроме того, в нефтеперерабатывающих предприятиях России снизились оптовые цены, а стоимость доллара по отношению к сому подскочила. Этот показатель составил 126% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому в стране не ожидается повышения цен на горючее.

Источник: газета «Факты.kg» №10 от 17.03.2020 / стр. 6