Предлагают отказаться от доллара

В данное время растет курс доллара.
В пунктах обмена валют Кыргызстана доллар стоит 73 сома. Отмечается, что в Кыргызстане будет кризис, если эта отметка дойдет до 77 сомов. Из правительства сообщают, что в связи с этим Кыргызстан вместе с Казахстаном и Россией рассматривают вариант обязать предпринимателей расплачиваться в национальной валюте. При мере необходимости будут приняты дополнительные меры. Речь идет о мерах поддержки отечественных предприятий в их участии в процессе государственных закупок, расширяя перечень отечественных товаров и услуг, о рассмотрении вопроса о продлении моратория на проверку бизнеса на еще один год. С этого года уменьшится разновидность проверок, осуществляемых Налоговой службой. Если компании полностью выполнят налоговые обязательства, то проверки будут осуществляться на дистанционном режиме.
Источник: газета «Факты.kg» №10 от 17.03.2020 / стр. 6
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