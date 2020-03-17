Абылгазиев сообщил, каким будет курс доллара

В Кыргызстане курс доллара не перевалит за отметку в 73 сома.

В Кыргызстане курс доллара не перевалит за отметку в 73 сома. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. По его словам, падение цен на нефть повлияло на национальную валюту Казахстана, России и Узбекистана.

«Мы вместе с Национальным банком обсудили сложившуюся обстановку в мире и приняли решение снизить курс сома. Сейчас один доллар стоит 73 сома. Мы будем удерживать эту планку», — сказал Абылгазиев.

Он добавил, что рубль обесценился на 10%, а тенге – на 4,2%.

Источник: газета «Мантыш» №8 от 17.03.2020 / стр. 3