Вспышка коронавируса. Кыргызстан переходит на режим экономии

Сооронбай Жээнбеков обсудил с министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой меры по экономии бюджетных средств в свете ситуации, связанной с распространением коронавируса в соседних странах и в мире.

Сооронбай Жээнбеков обсудил с министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой меры по экономии бюджетных средств в свете ситуации, связанной с распространением коронавируса в соседних странах и в мире.

По словам главы Минфина, с учетом имеющихся рисков исполнение республиканского бюджета на этот год может составить 85% от утвержденного плана. Рассматриваются всевозможные варианты экономии средств. План по расходам скорректирован с учетом приоритетных направлений. Всем госорганам поручено сократить неприоритетные расходы до стабилизации ситуации.

Ведутся переговоры с донорами, в том числе со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами, по предоставлению ресурсов на поддержание бюджета.

— Страна должна быть готова к угрозам и вызовам, связанным с распространением коронавируса в мире. Но экономия не должна коснуться цифровой трансформации страны, судебно-правовой реформы, реконструкции аварийных школ, — заявил президент.

Глава государства также поручил Минфину исправно выплачивать зарплаты, пенсии и пособия.

Источник: Элгезит