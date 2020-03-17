Вспышка коронавируса. Кыргызстан переходит на режим экономии

Сооронбай Жээнбеков обсудил с министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой меры по экономии бюджетных средств в свете ситуации, связанной с распространением коронавируса в соседних странах и в мире.
Сооронбай Жээнбеков обсудил с министром финансов Бактыгуль Жеенбаевой меры по экономии бюджетных средств в свете ситуации, связанной с распространением коронавируса в соседних странах и в мире.
По словам главы Минфина, с учетом имеющихся рисков исполнение республиканского бюджета на этот год может составить 85% от утвержденного плана. Рассматриваются всевозможные варианты экономии средств. План по расходам скорректирован с учетом приоритетных направлений. Всем госорганам поручено сократить неприоритетные расходы до стабилизации ситуации.
Ведутся переговоры с донорами, в том числе со Всемирным банком, Азиатским банком развития, Международным валютным фондом и другими международными финансовыми институтами, по предоставлению ресурсов на поддержание бюджета.
— Страна должна быть готова к угрозам и вызовам, связанным с распространением коронавируса в мире. Но экономия не должна коснуться цифровой трансформации страны, судебно-правовой реформы, реконструкции аварийных школ, — заявил президент.
Глава государства также поручил Минфину исправно выплачивать зарплаты, пенсии и пособия.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!