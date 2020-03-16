Состоялся телефонный разговор премьер-министров КР и РК

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущие вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.
Главы правительств подчеркнули важность продолжения грузопотока через кыргызско-казахстанскую границу в условиях объявления в Республике Казахстан чрезвычайного положения. Стороны договорились и в дальнейшем осуществлять оперативный обмен информацией в интересах народов двух стран. Отмечено, что на сегодняшний день грузоперевозки через кыргызско-казахскую границу осуществляются без всяких препятствий.
Источник: Баракелде
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!