Состоялся телефонный разговор премьер-министров КР и РК

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущие вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.

Главы правительств подчеркнули важность продолжения грузопотока через кыргызско-казахстанскую границу в условиях объявления в Республике Казахстан чрезвычайного положения. Стороны договорились и в дальнейшем осуществлять оперативный обмен информацией в интересах народов двух стран. Отмечено, что на сегодняшний день грузоперевозки через кыргызско-казахскую границу осуществляются без всяких препятствий.

Источник: Баракелде