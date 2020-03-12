Дастан Бекешев: «Надо жестче разговаривать с Россией»

В связи с экономическим кризисом правительству надо переходить в режим экономии, приостановить тендеры.
В связи с экономическим кризисом правительству надо переходить в режим экономии, приостановить тендеры. Такое предложение сделал на заседании Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
«Коронавирус распространился уже в 118 странах. Идет валютная девальвация, сом подешевел. То, как до этого работало правительство, не пойдет. Надо работать хорошо, перейти в режим экономии. Можно отменить тендеры на строительство. С Россией надо говорить о переходе на оплату нацвалютой. Надо с ними разговаривать жестче. Если они говорят, чтобы не было доллара, то пусть будут сом и рубль», — сказал нардеп.
Источник: fakt.kg
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