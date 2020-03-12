(Видео) Решение комиссии о необходимости долевого участия государства в «Джеруе» – популизм

Сейчас возникают различные мнения относительно проведенного в 2015 году конкурса на разработку золоторудного месторождения Джеруй.

Между тем активистами создана народная комиссия в целях изучения вопроса Джеруя, который рассматривает обстоятельства проведенного 5 лет назад конкурса.

Общественный деятель Турдубек Мамбетов считает, что конкурс был проведен прозрачно и законно и после определения результатов тендера поднимать вопрос о его несостоятельности не стоит.

Эксперт Азамат Аттокуров отмечает, что на протяжении многих лет обсуждаемый Джеруй является проблемным активом. По его мнению, деятельность российской компании является хорошим почином.

Кроме того, Аттокуров отметил, что в бизнесе не должно быть долевого участия власти. Целью тех, кто генерирует различные дискуссии, являются деньги, добавил эксперт.

Золоторудное месторождение Джеруй в Таласской области было разведано в 1969 году. Месторождение занимает второе место в стране по запасам золота после Кумтора. По начальным результатам разведки запасы Джеруя составляют 84 тонны золота и свыше 10 тонн серебра. По итогам конкурса 2015 года право на разработку месторождения получила российская компания «Востокгеолдобыча», входящая в структуру «Русской платины». При ней было создано дочернее предприятие — ОсОО «Альянс Алтын».

В настоящее время на месторождении Джеруй завершена большая часть строительных работ. Там трудятся порядка 800 человек, 90% которых составляют местные жители.

Источник: govori.tv