(Видео) Акылбек Жапаров: Идет валютная война

В Кыргызстане резко подорожал доллар, рубль подешевел. Так, 1 доллар подорожал на 3-4 сома.
В Кыргызстане резко подорожал доллар, рубль подешевел. Так, 1 доллар подорожал на 3-4 сома. В этой связи дал комментарий депутат парламента от фракции «Бир бол», доктор экономических наук Акылбек Жапаров.
По его словам, на сегодняшний день идет валютная война.
«Мы должны знать, что идет торговая война. Чтобы доллар использовали во всем мире, его авторы не стали заморачиваться с национальными банками, а привязали доллар к нефти. Однако мы не должны поддаваться панике. По-моему, курс доллара может остановиться на отметке 75 [сомов]. Если будет продолжать повышаться, тогда получившим кредиты в долларах должны помочь правительство и Национальный банк», — сказал Жапаров.
Источник: govori.tv
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!