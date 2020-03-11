(Видео) Акылбек Жапаров: Идет валютная война

В Кыргызстане резко подорожал доллар, рубль подешевел. Так, 1 доллар подорожал на 3-4 сома.

В Кыргызстане резко подорожал доллар, рубль подешевел. Так, 1 доллар подорожал на 3-4 сома. В этой связи дал комментарий депутат парламента от фракции «Бир бол», доктор экономических наук Акылбек Жапаров.

По его словам, на сегодняшний день идет валютная война.

«Мы должны знать, что идет торговая война. Чтобы доллар использовали во всем мире, его авторы не стали заморачиваться с национальными банками, а привязали доллар к нефти. Однако мы не должны поддаваться панике. По-моему, курс доллара может остановиться на отметке 75 [сомов]. Если будет продолжать повышаться, тогда получившим кредиты в долларах должны помочь правительство и Национальный банк», — сказал Жапаров.

Источник: govori.tv