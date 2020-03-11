В Кыргызстане в январе 2020 года средняя зарплата составила 17 тыс. 172 сома

В Кыргызстане в январе 2020 года размер номинальной среднемесячной зарплаты составил 17 тыс. 172 сома, сообщила заведующая отделом статистики сводных работ и распространения статданных Чинара Турдубаева.
В Кыргызстане в январе 2020 года размер номинальной среднемесячной зарплаты составил 17 тыс. 172 сома, сообщила заведующая отделом статистики сводных работ и распространения статданных Чинара Турдубаева.
По ее словам, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%.
«Повышение темпов роста начисленной зарплаты наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы финансового посредничества и страхования, а также информации и связи. Наибольшее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось в сфере образования – 27,9%, водоснабжения, очистки и обработки отходов – 21,7%, деятельности гостиниц и ресторанов – 20,0%, госуправления и обороны – 15,9%, строительства – 13,5%, добычи полезных ископаемых – 11,4%, а также искусства, развлечения и отдыха – 10,2%.
Источник: Кабар
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