Процентная надбавка кредита на сельское хозяйство не превысит 10%

Национальный банк восемь раз за год принимает решения о снижении или повышении процентной ставки кредитов.

Национальный банк восемь раз за год принимает решения о снижении или повышении процентной ставки кредитов. Но даже повышение процентной ставки глобально не оказывает негативно влияние на клиентов. Например, процентная ставка выдающихся в поддержку сельского хозяйства кредитов не должна превышать 10%, приоритетных отраслей экономики – 12%. Об этом сообщили из Национального банка. «Национальный банк повысил учетную ставку до 5%. Ныне принятые решения могут в будущем удерживать инфляцию на определенном уровне. От этого не пострадают заемщики. Процентная ставка выдающихся в поддержку сельского хозяйства кредитов не должна превышать 10%, приоритетных отраслей экономики – 12%», — сказала представительница банка Карабаева.

Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 6