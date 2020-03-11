Процентная надбавка кредита на сельское хозяйство не превысит 10%

Национальный банк восемь раз за год принимает решения о снижении или повышении процентной ставки кредитов.
Национальный банк восемь раз за год принимает решения о снижении или повышении процентной ставки кредитов. Но даже повышение процентной ставки глобально не оказывает негативно влияние на клиентов. Например, процентная ставка выдающихся в поддержку сельского хозяйства кредитов не должна превышать 10%, приоритетных отраслей экономики – 12%. Об этом сообщили из Национального банка. «Национальный банк повысил учетную ставку до 5%. Ныне принятые решения могут в будущем удерживать инфляцию на определенном уровне. От этого не пострадают заемщики. Процентная ставка выдающихся в поддержку сельского хозяйства кредитов не должна превышать 10%, приоритетных отраслей экономики – 12%», — сказала представительница банка Карабаева.
Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 6
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