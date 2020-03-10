В Бишкеке доллар подорожал до 73 сомов – причина

Национальный банк начал интервенцию.

Национальный банк начал интервенцию. Об этом стало известно «Акчабару» из собственных источников. Сейчас стоимость валюты, предложенная регулятором, составляет 72.9 сома за 1 доллар.

«Пока банки не покупают. Все ждут», — рассказал собеседник.

Рынок тут же отреагировал. Банки продают доллары по 73 сома за 1 доллар.

На официальном сайте НБ КР пока не обновили курс доллара, он по-прежнему остается на уровне 69.85 сома за 1 доллар.

Источник: reporter.kg