В Бишкеке доллар подорожал до 73 сомов – причина

Национальный банк начал интервенцию.
Национальный банк начал интервенцию. Об этом стало известно «Акчабару» из собственных источников. Сейчас стоимость валюты, предложенная регулятором, составляет 72.9 сома за 1 доллар.
«Пока банки не покупают. Все ждут», — рассказал собеседник.
Рынок тут же отреагировал. Банки продают доллары по 73 сома за 1 доллар.
На официальном сайте НБ КР пока не обновили курс доллара, он по-прежнему остается на уровне 69.85 сома за 1 доллар.
Источник: reporter.kg
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