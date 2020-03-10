Всемирный банк выделяет Кыргызстану 63 млн долларов

В ходе заседания комитета Жогорку Кенеша был одобрен проект двухстороннего соглашения между правительством КР и Всемирным банком по проекту «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и в городе Оше.
В ходе заседания комитета Жогорку Кенеша был одобрен проект двухстороннего соглашения между правительством КР и Всемирным банком по проекту «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и в городе Оше.
Сообщается, что в рамках проекта «Региональное развитие» Всемирный банк выделит 63 млн долларов. По словам заместителя министра экономики Автандила Алыбаева, двухстороннее соглашение направлено на развитие Ошской области. На региональное развитие будет направлено 5,5 млн долларов, на сельское хозяйств – 25,5 млн долларов, на инфраструктуру города Оша – 22 млн долларов, на развитие малого и среднего бизнеса – 3 млн долларов. На сам проект будет направлено 4 млн долларов.
Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3
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