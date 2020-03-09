Упал курс российского рубля

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает РИА-новости.

Сообщается, что доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро - до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро - по 82,1 рубля.

На валютном рынке Московской биржи торги пока не ведутся. Рынок Forex не всегда корректно отображает реальную стоимость валюты в момент, когда закрыта Московская биржа и нет информации от тех, чьи данные и заявления влияют на курс

Стоимость нефти марки Brent в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые в пятницу не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.

Источник: Кабар