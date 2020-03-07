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Экономика
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РКФР запустил новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) запущен новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) запущен новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций, сообщает пресс-служба Минэкономики КР. В целях оказания содействия экспортерам страны в решении проблем с отсрочкой платежа за поставленный товар Министерством экономики Кыргызской Республики совместно с Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Российско-Кыргызским фондом развития проработан вопрос о внедрении механизма факторинговых операций.

Факторинг - это услуга, которую оказывает Российско-Кыргызский фонд развития через банки-партнеры своим клиентам, и которая предусматривает финансирование поставок продукции, произведенной на территории Кыргызской Республики в российские торговые сети и крупные российские компании в следующих отраслях:

• сельскохозяйственная продукция;

• текстильная продукция;

• переработка сельскохозяйственной продукции, произведенной в Кыргызской Республике, включая производство пищевых продуктов;

• производство напитков, основанное на переработке сельхозпродукции;

• производство изделий из кожи и смежных изделий;

• другая продукция, произведенная в КР (по согласованию с Фондом), за исключением добычи полезных ископаемых.

Процентная ставка по данному кредитному продукту составляет не более 10% годовых в сомах с учетом всех комиссий. В зависимости от вида товара/продукции и конкретного контракта, сроки финансирования составят от 30 до 180 дней, а также предусмотрена возможность досрочного погашения. Факторинг можно оформить на сумму от 1 000 000 сом до 70 000 000 сомов.

Источник: Кабар

           

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