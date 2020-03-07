РКФР запустил новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций

Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) запущен новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.
Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) запущен новый финансовый продукт: Финансирование факторинговых операций, сообщает пресс-служба Минэкономики КР. В целях оказания содействия экспортерам страны в решении проблем с отсрочкой платежа за поставленный товар Министерством экономики Кыргызской Республики совместно с Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики и Российско-Кыргызским фондом развития проработан вопрос о внедрении механизма факторинговых операций.
Факторинг - это услуга, которую оказывает Российско-Кыргызский фонд развития через банки-партнеры своим клиентам, и которая предусматривает финансирование поставок продукции, произведенной на территории Кыргызской Республики в российские торговые сети и крупные российские компании в следующих отраслях:
• сельскохозяйственная продукция;
• текстильная продукция;
• переработка сельскохозяйственной продукции, произведенной в Кыргызской Республике, включая производство пищевых продуктов;
• производство напитков, основанное на переработке сельхозпродукции;
• производство изделий из кожи и смежных изделий;
• другая продукция, произведенная в КР (по согласованию с Фондом), за исключением добычи полезных ископаемых.
Процентная ставка по данному кредитному продукту составляет не более 10% годовых в сомах с учетом всех комиссий. В зависимости от вида товара/продукции и конкретного контракта, сроки финансирования составят от 30 до 180 дней, а также предусмотрена возможность досрочного погашения. Факторинг можно оформить на сумму от 1 000 000 сом до 70 000 000 сомов.
Источник: Кабар
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