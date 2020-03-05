Бакиров: Митинги тормозят работу

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров считает, что митинги тормозят позитивную деятельность в стране.

Такое мнение он выразил на пленарном заседании парламента 5 марта:

«Мы должны двигаться вперед. Высказываются позитивные идеи относительно озеленения, обновления. В таких случаях отдельные проходящие митинги и другие акции, к сожалению, тормозят работу».

В Кыргызстане в 2012 году был принят специальный закон о мирных собраниях, добавил депутат, отметив, что каждый гражданин вправе выражать свое свободно мнение, в то же время все должно быть в рамках закона.

Последней политической акцией в Кыргызстане стал митинг в Бишкеке с требованием освобождения из тюрьмы политика Садыра Жапарова.

На акции, которая прошла на площади Ала-Тоо 2 марта, произошло столкновение между собравшимися и милицией. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ГУВД Бишкека начало досудебное производство по ст. 264 (Массовые беспорядки) УК КР.

Источник: «Азаттык»