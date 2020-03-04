Абылгазиев: Мы должны разработать антикризисный план мероприятий

Вспышка коронавирусной инфекции будет иметь определенные последствия для отечественной экономики и нам необходимо минимизировать имеющиеся риски.

Такое заявление сделал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на селекторном совещании по вопросам предотвращения проникновения и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территорию страны и минимизации последствий развивающейся ситуации.

«Нам надо разработать антикризисный план мероприятий, чтобы предусмотреть все потенциальные риски и минимизировать последствия. Пятая часть нашего товарооборота приходится на Китайскую Народную Республику. Существенная часть приходится на импорт товаров из соседней страны. Поэтому нам нужно провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо усилить работу по поиску альтернативных рынков и выработать эффективные механизмы поддержки бизнеса», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства подчеркнул, что работа штаба по антикризисным мероприятиям, который возглавил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, должна вестись по двум основным направлениям.

«Первое — это вопрос обеспечения продуктами первой необходимости в нужном объеме. Второе — из-за закрытия границ с Китаем падает объем таможенных сборов. Кроме того, закрытие границ влияет и на работу промышленных предприятий в регионах, в первую очередь с участием китайского капитала. То есть ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики», — сказал Абылгазиев.

Премьер-министр дал поручение Министерству иностранных дел провести работу с посольствами и в дальнейшем при необходимости оказывать все необходимое содействие кыргызстанцам, а также усилить работу по изучению новых экономических возможностей.

Министерству здравоохранения поручено предусмотреть выплату премиальных медицинским работникам, которые дежурят на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе и в обсервациях.

Глава правительства также отметил важность активизации работы с международными партнерами для совместной выработки мер по минимизации экономических потерь.

По итогам совещания премьер-министр дал руководителям компетентных государственных органов ряд конкретных поручений, касающихся усиления работы по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики и устранению последствий развития эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: maralfm.kg