Планы хорошие, будут ли выполнены?

У правительства большие планы на этот год. Об этом сообщил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

У правительства большие планы на этот год. Об этом сообщил глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев. Если верить его словам, правительство должно поспособствовать росту экономики страны, выполнив поставленные задачи. Предусмотрен повышение размера зарплат, пособий, пенсий, строительство новых школ и детских садов. В рамках развития регионов предусмотрено развитие бизнеса на местах, создание новых рабочих мест.

Глава правительства отметил, что стоит задача по повышению объема экспорта отечественной продукции до 300 млн долларов, снижению зависимости экономики от «Кумтора». Для этого других источников дохода предостаточно.

Ни для кого не секрет, что в стране высока доля теневой экономики. Для выведения из тени экономики вводится фискализация налоговых процедур. Это позволит обеспечить прозрачность в экономике. Тяжело говорить о повышении доходов в экономике там, где бизнес находится в тени.

План на 2020 год состоит из 100 пунктов, охватывающих 150 мероприятий. Если 50% мероприятий планируется выполнить к 1 сентября, то к 1 октября должны быть выполнены 90% задач.

Кроме того, в этом году предусмотрена выдача льготного ипотечного кредита по линии ОАО «Государственная ипотечная компания» 2 тысячам 500 гражданам. В рамках программы Российско-Кыргызского фонда развития произведена капитализация и на базе ОАО «РСК-Банк» планируется создать крупный экспортно-импортный банк.

Короче говоря, планы у правительства на этот год хорошие. К концу года увидим, какая часть планов будет выполнена, а какая часть останется несбыточной мечтой.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 04.03.2020 / стр. 6