Радует успех Джеруя

То, что активно строится золотоизвлекательная фабрика на золотом месторождении Джеруй в Таласской области, говорит о том, что инвестор знает свое дело.

Как сообщили представители предприятия, на сегодняшний день комплекс золотоизвлекательной фабрики состоит из 20 объектов. Склады, объекты по выплавке металлов, по сбору отходов, по распределению воды, насосные станции, электростанции, фабрики, контрольно-пропускные пункты. Активно ведется строительство всех упомянутых объектов. В строительных работах в первую очередь делается акцент на экологии, охране окружающей среды. С одной организацией было заключено соглашение о сдаче использованных пластиковых бутылок, целлофановых пакетов, выработанного масла, металла, резины. Потому что ранее некоторые активисты говорили, что "Альянс Алтын" загрязняет окружающую среду различными отходами, разрушает природу. Но, как известно, почва не загрязнена горюче-смазочными материалами, прочими отходами. Отходы и ГСМ хранятся в специально отведенном месте, пока их не увезет компания, с которой было заключено соглашение.

Что касается строительства золотоизвлекательной фабрики, то за ходом строительства следят опытные, образованные специалисты, которые до этого строили такие объекты. Кроме того, работы находятся под контролем Госархитектуры Таласской области и других органов. Проектная документация прошла через экологическую экспертизу, производственную экспертизу, противопожарную экспертизу, экспертизу Госстроя.

Теперь к разговорам о том, что вода загрязняется, вредные вещества попадают в воду. С 2007 года по сей день четырежды в год проверяется атмосфера и вода в селах, расположенных рядом с рудником. По словам Елены Журавлевой, специалиста Чуйской экологической лаборатории, загрязнения воды в связи с разработкой недр не наблюдается.

Стоит отметить, что пробы атмосферы и воды берут пять независимых лабораторий. Все исследования набираются и в конце выносится усредненный результат.

По словам экологов, которые там работают, а точнее Максата Базарбаева, с момента разработки месторождения не наблюдается загрязнение воздуха и воды.

В ближайшие дни на руднике "Джеруй" будет изготовлен первый золотой слиток. Строительство фабрики подходит к концу, хвостохранилище почти достроено. Если начнется добыча золота, отмечается, что это не повлияет на экологию.

Напомним, при строительстве хвостохранилища использовалась современные технологии, которые соответствуют европейским и мировым стандартам. Была проложена геомембрана, толщина которой составляет 2 см. Есть четыре слоя, толщина каждого слоя 20 см. Кроме того, обведена специальная санитарная зона. Зона находится в 2 км от села Кара-Ой и в 3 км от села Сасык-Булак. Так как отходы в хвостохранилище складируются частично в твердой форме, они не выходят за пределы санитарной зоны.

Поэтому нет оснований для того, чтобы беспокоиться за хвостохранилище. Немало разговоров и про цианид. Используемый при извлечении золота цианид - биологическая структура, которая быстро теряет свойства в открытом воздухе. Другими словами, добиться концентрации в почве или в воде цианида, способного навредить человеку тяжело или невозможно.

Завершилось строительство фабрики с соблюдением всех экологических норм. Теперь стоит задача извлечь первое золото. Если работа будет идти в том же темпе, то будет произведено первое золото. О чем это говорит? Это тысячу рабочих мест, налоги в государственную казну и в фонд Таласской области. Если до этого трудились около 1000 человек, то с началом добычи золота рабочих мест станет больше.

С ноября 2019-го по январь 2020 года добыто 36 тысяч тонн руды. В данное время идет последний этап строительных работ. Горнодобывающие работы ведутся в соответствии со всеми государственными требованиями и экологических норм.

Источник: газета «Факты.kg» №8 от 03.03.2020 / стр. 4