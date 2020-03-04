Абылгазиев: Пятая часть нашего товарооборота приходится на Китай. Необходимо найти альтернативные рынки

Премьер призвал поддержать бизнесменов из-за проблем, связанных с коронавирусом

Вспышка коронавирусной инфекции будет иметь определенные последствия для отечественной экономики Кыргызстана, поэтому необходимо минимизировать имеющиеся риски. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на селекторном совещании по вопросам предотвращения проникновения и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территорию страны и минимизации последствий развивающейся ситуации.

«Мы разрабатываем антикризисный план мероприятий, чтобы предусмотреть все потенциальные риски и минимизировать последствия. Нужно учитывать, что пятая часть нашего товарооборота приходится на Китайскую Народную Республику. Существенная часть приходится на импорт товаров из соседней страны. Поэтому нам нужно провести более глубокий анализ влияния эпидемиологической ситуации на бизнес-среду с тем, чтобы минимизировать последствия. Для этого необходимо усилить работу по поиску альтернативных рынков и выработать эффективные механизмы поддержки бизнеса», - сказал Абылгазиев.

Глава правительства подчеркнул, что работа штаба по антикризисным мероприятиям, который возглавил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, должна вестись по двум основным направлениям.

«Первое - это вопрос обеспечения продуктами первой необходимости в необходимом объеме. Надо всегда надеяться на лучшее, но держать в уме и худший вариант развития событий. Мы должны провести анализ имеющихся запасов продуктов и иметь четкое представление о том, какой товар, откуда, по какой цене и в какие сроки может завозиться в страну. Второе - из-за закрытия границ с Китаем падает объем таможенных сборов. Кроме того, закрытие границ влияет и на работу промышленных предприятий в регионах, в первую очередь с участием китайского капитала. То есть ситуация с коронавирусом уже становится источником частичной неопределенности для бюджета и экономики. Поэтому перед руководителями айылных кенешей, акимами и губернаторами стоит задача изучить ситуацию на каждом таком объекте и оперативно поднимать вопросы решения тех или иных проблем. Есть объекты, где были задействованы граждане Китая, на время покинувшие страну и лишившиеся возможности вернуться на рабочие места. Речь идет о строительстве дорог и других инфраструктурных и промышленных объектах. В кратчайшие сроки должны быть разработаны меры, которые позволят продолжить работу на данных объектах. При необходимости должны привлекаться другие специалисты», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер обратил внимание соответствующих госорганов на необходимость ежедневного изучения ситуации на рынках страны.

«Некоторые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и постараться получить большую выгоду, безосновательно завышая цены на те или иные продукты питания, другие товарные позиции. Этого допускать нельзя. Нужно также усилить контроль за вывозом сельскохозяйственной продукции – дефицита на те или иные продукты питания быть не должно», - подчеркнул Абылгазиев.

Премьер-министр дал поручение Министерству иностранных дел провести работу с посольствами и в дальнейшем при необходимости оказывать все необходимое содействие кыргызстанцам, а также усилить работу по изучению новых экономических возможностей.

Министерству здравоохранения поручено предусмотреть выплату премиальных медицинским работникам, которые дежурят на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе и в обсервациях.

«Такая ситуация, несущая определенные вызовы для мировой экономики, позволяет выявить недостатки нашей экономики. Мы должны показать эффективную совместную работу», - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства также отметил важность активизации работы с международными партнерами для совместной выработки мер по минимизации экономических потерь.

По итогам совещания премьер-министр дал руководителям компетентных госорганов ряд конкретных поручений, касающихся усиления работы по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию Кыргызской Республики и устранению последствий развития эпидемиологической ситуации в мире.

Источник: vesti.kg