Логистический центр, который должны были построить в Ат-Баши: где 45 млн сомов инвестора?

Правительство рассказало, где находятся 43 млн сомов инвестора, планировавшего отстроить логистический центр в Ат-Баши.

Напомним, в конце прошлого года было принято решение о строительстве торгово-производственного логистического центра в Ат-Баши. Но он не был отстроен из-за протеста местных жителей.

Намеревавшаяся отстроить логистический центр компания «Кыргызско-китайская свободная экономическая зона Ат-Баши» решила свернуть проект. А до этого инвесторам удалось заключить соглашение со свободной экономической зоной «Нарын», взяв в аренду землю на 49 лет. Как только закрыли проект, было отменено соглашение о выдаче в аренду на 49 лет 200 гектаров земли. Но инвесторы уже заплатили чуть больше 43 млн сомов в качестве арендной платы за землю.

Гендиректор свободной экономической зоны «Нарын» Артур Байтереков заявлял, что готовят письмо в правительство о возвращении 43 млн сомов, уплаченных в качестве компенсации за потерю земель сельскохозяйственного назначения.

По словам инвесторов, эти деньги были направлены в государственный бюджет. Правительство сообщило, что деньги инвестору будут возвращены, но не уточнило – когда. Пресс-служба правительства утверждает, что деньги еще не были израсходованы.

«Эти деньги были уплачены в государственный бюджет. Без приказа эти деньги не будут использоваться. Сейчас идет процедура по возвращению этих денег. Как только соответствующая работа будет завершена, то мы вернем деньги», —сказал руководитель пресс-службы правительства Чынгыз Эсенгулов.

Напомним, сметная стоимость проекта составила 280 млн долларов США. Центр собиралось построить ОсОО «Кыргызско-китайская свободная экономическая зона Ат-Баши». Один из учредителей этой компании Эмильбек Абдыкадыров – руководитель компании «Нур Строй Монтаж», с китайской стороны – Лю Инь, руководитель компании One Lead One (HK) Trading Limited.

Строительство логистического центра планировалось начать в апреле.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №6 от 27.02.2020 / стр. 11