Банки Кыргызстана отказываются от групповых кредитов

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление правления НБ КР «О некоторых нормативных правовых актах», в части регулирования групповых кредитов.

Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект изменений в постановление правления НБ КР «О некоторых нормативных правовых актах», в части регулирования групповых кредитов. В связи с резким снижением портфеля групповых кредитов банков, активно предоставляющих данный продукт, и сохранением объема просроченных групповых кредитов возник риск несоблюдения данными банками норматива максимального размера риска по бланковым кредитам. Предлагаемые изменения в нормативные правовые акты в части регулирования групповых кредитов позволят банкам сократить объем портфеля групповых кредитов до 5% от общего кредитного портфеля без применения мер воздействия со стороны Национального банка. Банки, активно предоставляющие групповые кредиты, выразили готовность снижать в последующем портфель групповых кредитов или вовсе отказаться от предоставления продуктов группового кредитования.

Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 6