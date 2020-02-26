Кыргызстан отстроит ГЭС на свои деньги

Радостная весть. Строительство ГЭС Камбар-Ата-1 государство намерено начать за свой счет.

Об этом сообщил Таалайбек Толубаев, гендиректор ОАО «Электрические станции». По его словам, это позволит обеспечить энергетическую безопасность страны до 2040 года. «Для полноценной работы ГЭС Камбар-Ата-2, нужно отстроить ГЭС Камбар-Ата-1. Стоимость технико-экономического обоснования составляет 2 млрд 900 млн долларов. Мощность – 1 860 мегаватт. Строительные работы начнем за свой счет. После начала строительных работ, мы надеемся, заинтересуются инвесторы. Если проект будет реализован, объем воды в ГЭС Камбар-Ата-2 увеличится и мощность возрастет на 360 мегаватт. Сейчас в ГЭС Камбар-Ата скапливается много мусора в воде и приходится тратить немало денег на очистку. Эта проблема разрешится», — сказал Толубаев.

Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 6