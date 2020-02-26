Бизнес-омбудсмен встретился с прокурором Баткенской области

Прокурор Баткенской области Абдибакыт Халмурзаев встретился с бизнес-омбудсменом Кыргызстана Робином Орд-Смитом.
Прокурор Баткенской области Абдибакыт Халмурзаев встретился с бизнес-омбудсменом Кыргызстана Робином Орд-Смитом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
На встрече стороны обменялись мнениями о мерах по совершенствованию системы защиты прав и свобод субъектов бизнеса.
Абдибакыт Халмурзаев выразил уверенность в том, что опыт Робина Орд-Смита позволит наладить эффективные механизмы защиты бизнеса, а органы прокуратуры Баткенской области в свою очередь в рамках полномочий будут защищать права предпринимателей.
Источник: maralfm.kg
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