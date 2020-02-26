Бизнес-омбудсмен встретился с прокурором Баткенской области

Прокурор Баткенской области Абдибакыт Халмурзаев встретился с бизнес-омбудсменом Кыргызстана Робином Орд-Смитом.

Прокурор Баткенской области Абдибакыт Халмурзаев встретился с бизнес-омбудсменом Кыргызстана Робином Орд-Смитом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

На встрече стороны обменялись мнениями о мерах по совершенствованию системы защиты прав и свобод субъектов бизнеса.

Абдибакыт Халмурзаев выразил уверенность в том, что опыт Робина Орд-Смита позволит наладить эффективные механизмы защиты бизнеса, а органы прокуратуры Баткенской области в свою очередь в рамках полномочий будут защищать права предпринимателей.

Источник: maralfm.kg