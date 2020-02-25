Черная кошка пробежала между Кыргызстаном и Казахстаном

Казахстан готовит жалобу на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции соседнего государства Жанель Кушукова.

Казахстан готовит жалобу на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции соседнего государства Жанель Кушукова. Ранее Кыргызстан жаловался в ВТО на Казахстан, отмечая, что казахская сторона учиняют препятствия и мешает вести торговлю. Казахская сторона решила ответить или действительно мы провинились? По мнению Казахстана, Кыргызстан не может взять под контроль свою таможенную сферу и вредит бюджету Казахстана и стран — участниц ЕАЭС. В данное время готовится несколько обращений в ВТО о несоответствии национального законодательства Кыргызстана. Как известно, соседнее государство первым пожаловалось на Кыргызстан в ВТО.

«Их претензии не обоснованы. В марте пройдут заседания нескольких комитетов Всемирной торговой организации. Тогда мы приведем свои аргументы», — сказали с кыргызской стороны.

Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 3