Черная кошка пробежала между Кыргызстаном и Казахстаном

Казахстан готовит жалобу на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции соседнего государства Жанель Кушукова.
Казахстан готовит жалобу на Кыргызстан во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции соседнего государства Жанель Кушукова. Ранее Кыргызстан жаловался в ВТО на Казахстан, отмечая, что казахская сторона учиняют препятствия и мешает вести торговлю. Казахская сторона решила ответить или действительно мы провинились? По мнению Казахстана, Кыргызстан не может взять под контроль свою таможенную сферу и вредит бюджету Казахстана и стран — участниц ЕАЭС. В данное время готовится несколько обращений в ВТО о несоответствии национального законодательства Кыргызстана. Как известно, соседнее государство первым пожаловалось на Кыргызстан в ВТО.
«Их претензии не обоснованы. В марте пройдут заседания нескольких комитетов Всемирной торговой организации. Тогда мы приведем свои аргументы», — сказали с кыргызской стороны.
Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 3
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