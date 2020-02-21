Вопрос о пересмотре тарифов на электроэнергию не стоит - Нацэнергохолдинг

На повестке дня не стоит вопрос о пересмотре тарифов на электрическую энергию, заявили в Национальном энергохолдинге.

«Относительно высказанного мнения по повышению тарифов отметим, что в рамках проведения конгресса «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» были обсуждены важные вопросы перспективного развития энергетического сектора и повышения инвестиционной привлекательности отрасли, и малой гидроэнергетики в частности. Со стороны участников конгресса и потенциальных инвесторов была выражена озабоченность, что текущие тарифы не покрывают инвестиционные вложения и поднят вопрос механизмов будущего тарифного реформирования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли», - отметили в Нацэнергохолдинге.

Отвечая на вопросы участников конгресса, представителями Национального энергохолдинга была высказана мысль о будущих изменениях в области тарифного регулирования в среднесрочной перспективе.

Напомним, что проведение тарифной политики в сфере энергетики осуществляется Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве КР.

Источник: Кабар