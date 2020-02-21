В Кыргызстане снизились цены на уголь

Хотя зимние холода никуда не ушли, цены на уголь снизились.

Хотя зимние холода никуда не ушли, цены на уголь снизились. По сравнению с январем 2020 года в феврале цены снизились на 2,5%, или 114,5 сома по всей республике, сообщает Нацстатком.

По состоянию на 15 февраля 2020-го максимальные средние цены на уголь, кроме Нооката, отмечены в городах Баткене (7,1 тысячи сомов за тонну), Исфане (6,4 тысячи) и Кара-Суу (6,2 тысячи).

Минимальные розничные цены наблюдались в городах Балыкчы (3,7 тысячи сомов за тонну), городах Нарыне (3,5 тысячи сомов) и селе Чаек (2,5 тысячи).

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 6