Горючее подешевеет?

С начала 2020 года падают цены на нефть.

С начала 2020 года падают цены на нефть. В самом начале года баррель нефти марки Brent стоил 68,64 доллара, но с тех пор цена снизился до 55,75 доллара. По данным Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана, в 2019 году из России было завезено 972,9 тысячи тонн нефтепродуктов: 453,8 тысячи тонн бензина, 519,1 тысячи тонн дизельного топлива. 90% нефтепродуктов в республику завозится из России. Ведущий аналитик Фонда энергетической политики Игорь Юшков считает, что перемены на мировом рынке нефти повлияют на цены на бензин и дизельное топливо. «Цены могут колебаться в районе 10%», — предположил Игорь Юшков.

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 6