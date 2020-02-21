Критикуются неуместные проверки бизнеса

На прошлой неделе прошло второе заседание комитета развития промышленности и бизнеса под председательством главы государства Сооронбая Жээнбекова.

На прошлой неделе прошло второе заседание комитета развития промышленности и бизнеса под председательством главы государства Сооронбая Жээнбекова. На этом заседании бизнесмены открыто рассказали об обстоятельствах, которые мешают бизнесу. Согласно опросу Всемирного банка, у каждой третьей отечественной компании вымогают «подарок». Об этом в ходе заседания сообщил Аскар Сыдыков, заместитель руководителя комитета развития промышленности и бизнеса при Национальном совете.

«У каждой третьей отечественной компании проверяющие органы вымогают взятку или «подарок». Каждая вторая компания в строительной сфере подвергается такому отношению», — сказал Сыдыков.

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 6