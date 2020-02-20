Насколько Кыргызстан зависим от Китая?

Закрытие кыргызско-китайской границы уже повлияло на рынок предметов одежды и обуви.

В начале прошлой недели поставляющие товары из Китая предприниматели сообщили, что на рынке резко снизился объем товаров, из-за чего цены подскочили вверх. Но вспышка коронавируса совпала с традиционным Новым годом и с запланированным перекрытием границы. Поэтому, как утверждается, в различных отраслях экономики запаса хватает.

Тем не менее еще на прошлой неделе предприниматели говорили о дефиците отдельных товаров. В связи с этим возникает вопрос – не возникнет ли дефицит с продуктами питания. Из Министерства сельского хозяйства заверили, что дефицита продовольствия не будет.

«Мы закупаем муку, сахар, подсолнечное масло, яйца, мясо из стран ЕАЭС. Куриное мясо поставляется из США, Латвии, Грузии. В прошлом году из Китая поставляли 191 тысячу тонн продуктов. Подавляющая часть этих продуктов – цитрусовые культуры», — отмечается в сообщении министерства.

Источник: газета «Факты.kg» №6 от 18.02.2020 / стр. 6