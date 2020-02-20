Зарплата учителей, врачей и военных выросла на 30% - напомнил президент

Зарплата семейных врачей, учителей и военнослужащих выросла в среднем на 30%.

Зарплата семейных врачей, учителей и военнослужащих выросла в среднем на 30%. Об этом на заседании парламента, где новые члены правительства принесли присягу, сообщил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, также пособия для инвалидов увеличились с 3 тыс. до 4 тыс. сомов.

«Также началась выплата зарплаты родителям, которые ухаживают за детьми с ОВЗ. За 2 года для бесплатного предоставления гемодиализа было потрачено 1 млрд 600 млн сомов. Заработная плата младшему медицинскому персоналу была увеличена в 2 раза», - отметил президент.

Кроме этого, глава государства отметил, что зарплата военнослужащих контрактников тоже выросла на 30%. «Также заработная плата работникам культурных объектов с национальным статусом выросла на 80%. Рядовым сотрудникам милиции зарплата увеличена на 40%», - напомнил глава государства.

Источник: Кабар