Почему Турция считает «Вефа Центр» своим?

Суд находится перед вынесением определения, кому принадлежит ТЦ «Вефа Центр».

Суд находится перед вынесением определения, кому принадлежит ТЦ «Вефа Центр». После прохождения всех инстанций пересматриваемое дело снова дошло до Верховного суда.

Половиной объекта с 2016 года управляет ОсОО «Аруу Жылдыз» под началом местного руководителя. В 2018-м турецкая госкомпания «Озгун Иншаат» обратилась в Бишкеке в суд с целью возврата «Вефы».

Верховный суд может вынести вердикт на заседании 20 февраля.

В прошлом частная компания «Озгун Иншаат» построила «Вефу» в 2006 году. После попытки переворота в Турции в 2016 году государство национализировало «Озгун Иншаат» .

Истец: Национализация «Вефы» началась до попытки переворота

ОсОО «Аруу Жылдыз» купила «Вефу» в 2016 году. Турция считает сделку незаконной по причине того, что она проведена после национализации. По мнению истца, махинация с покупкой торгового центра была предпринята сторонниками Фетхуллаха Гюлена для вывода активов «Озгун Иншаат».

Районный и городской суды вынесли решение в пользу кыргызстанской предпринимательницы.

После этого Верховный суд направил дело в нижние инстанции для пересмотра.

«В Турции расследование связей с Феттулахом Гюленом проводились с 2014 года. Были расследованы АО "Кайнак Холдинг" и ее дочерние компании. Пока шло расследование и арест имущества, компания внесла изменение в положение относительно необходимости решения акционеров на имущество за границей. Гражданин Айверди Хулиси получил доверенность на управление имуществом 30 ноября 2015 года. Между тем соглашение с акционерами заключается в феврале 2016 года. Положение стоит выше доверенности. При наличии доверенности на управление торговым центром не было решения акционеров. На основе других решений совета директоров Хулиси передает «Вефу» ОсОО «Аруу Жылдыз» в феврале 2016 года», — говорит адвокат компании «Озгун Иншаат» Алия Турумбекова.

Однако верховный суд вернул дело в первую инстанцию не по этой причине, а в связи со словом «управление» в доверенности. Суд не нашел в переводе доверенности этого слова. Но во время пересмотра дела в первой и второй инстанциях было показано, что это слово в документе присутствует.

В судебной тяжбе речь идет про 50% акций ТЦ «Вефа Центр». Второй половиной акций владеет другой гражданин Турции.

«Я не террористка, купила на кровно заработанное»

Вторая сторона, гендиректор ОсОО «Аруу Жылдыз» Умсун Назарбекова, утверждает, что купила 50% акций торгового центра за 8 млн долларов и никакого отношения к Фетхуллаху Гюлену не имеет.

Ее адвокат Людмила Горлова отмечает, что «Озгун Иншаат» была национализирована после попытки переворота в Турции 15-16 июля 2016 года, а ОсОО «Аруу Жылдыз» приобрела половину акций «Вефы» за полгода до интернационализации.

В Таджикистане тоже есть «Вефа». Турция одновременно обратилась в суд двух стран. Таджикистанский суд отказал в рассмотрении дела из-за срока давности.

«После скрупулезного и глубокого рассмотрения дела, суд первой и второй инстанций, в соответствии со статьей 195 Гражданского кодекса, установил, что не нарушено никакого права «Озгун Иншаата». Подтверждено, что «Вефа» не получена путем махинации или превышения полномочий. Было создано ОсОО «Аруу Жылдыз», куда входит акционерное общество с уставным капиталом, доля — 99,96 %» — говорит адвокат нынешнего владельца «Вефы» Людмила Горлова.

При пересмотре дела и первая, и вторая инстанция вынесли прежнее решение. Теперь последнее решение — за Верховным судом.

«По моему мнению, у турецкой стороны в Верховном суде имеется лицо, на которого надеются, поэтому под ничтожным предлогом направили дело на пересмотр в первую инстанцию. Четыре раза мы выиграли в первой и второй инстанциях, теперь снова дошли до Верховного суда. Я боюсь, что в Верховном суде произойдет неправильное, и если мне не удастся добиться справедливости, тогда обращусь к президенту», — заявила Умсун Назарбекова.

По ее словам, ОсОО «Аруу Жылдыз» было создано в феврале 2016 года, а «Вефа» приобретена в октябре.

ОсОО «Аруу Жылдыз» в год платит в бюджет налогов на сумму 2-3 млн сомов, обеспечивает работой около 800 человек, добавила она.

«В схватке двух великанов гибнет муха между ними»

Когда дело дошло до высшей инстанции, в суде присутствует посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат.

Как отметил гражданский активист Гульжигит Исаков, Кыргызстан должен защищать своих предпринимателей, внутренних инвесторов.

«Этот судебный иск безоснователен. Наша власть должна вынести правильное решение. Нам хорошо известно , кто из депутатов Жогорку Кенеша часто курсирует в Турцию и лоббирует их интересы. Такие вещи надо прекращать. Мы будем развиваться только тогда, когда будем поддерживать своих предпринимателей, свои национальные интересы», — говорит Исаков.

Турция объявила в розыск бывшего владельца «Вефы» Мустафу Озжана, который возглавлял совет директоров «Кайнак Холдинга», объединяющего 19 дочерних компаний, одной их которых была «Вефа».

После попытки путча в Турции 15-16 июля 2016 года турецкие власти заявили, что попытка госпереворота была предпринята движением во главе с известным богословом Фетхуллахом Гюленом. На протяжении многих лет находящийся в изгнании в США Гюлен заявил о своей непричастности.

Движение сторонников Гюлена — ФЕТО — Турция объявила террористической организацией.

После попытки переворота власть Эрдогана заключила в тюрьмы, объявила в розыск сторонников Гюлена и национализировала их имущество.

Официальная Анкара несколько раз предостерегала Бишкек относительно «гюленовцев» как опасных террористов. Со стороны кыргызстанской власти четкой и внятной реакции не последовало.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си