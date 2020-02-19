Абылгазиев назначил двух руководителей

Бактыбек Абдиев освобожден от занимаемой должности руководителя Государственного агентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, вместо него назначен Урматбек Кокочаров.
Бактыбек Абдиев освобожден от занимаемой должности руководителя Государственного агентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, вместо него назначен Урматбек Кокочаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Согласно информации, соответствующий приказ подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Еще одним распоряжением Абылгазиева Мырзабек Жыпаркулов назначен директором Ггосударственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Руководители вышеуказанных государственных органов были освобождены от занимаемых должностей после критики президента Сооронбая Жээнбекова.
Источник: fakt.kg
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